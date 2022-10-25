Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, “Hastanelere başvuran hastaların dörtte birinde diyabet hastalığı mevcut, bilinen diyabeti olmayanların ise neredeyse dörtte birinde de hiperglisemi saptanıyor. Diyabeti olan hastalar düzenli tedavi olarak kan şekerini dengede tutamadıkları sürece böbrek, göz, kalp, beyin gibi organlarda ve sinir uçlarında hasara neden olabilir” dedi.

Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, “Hastanelere başvuran hastaların dörtte birinde diyabet hastalığı mevcut, bilinen diyabeti olmayanların ise neredeyse dörtte birinde de hiperglisemi saptanıyor. Diyabeti olan hastalar düzenli tedavi olarak kan şekerini dengede tutamadıkları sürece böbrek, göz, kalp, beyin gibi organlarda ve sinir uçlarında hasara neden olabilir” dedi.

Güven Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bölümünden Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, hiperglisemi hakkında merak edilenleri cevapladı. Aydoğan, hipergliseminin, kan şekerinin normalden yüksek olmasını ifade eden tıbbi bir terim olduğunu belirterek hipergliseminin diyabeti (şeker hastalığı) olanlarda, diyabete yatkınlığı olanlarda, hastanede yatan hastalarda sık görülen bir sağlık problemi olduğuna dikkat çekti. Doç. Dr. Berna İmge Aydoğan, “Hastanelere başvuran hastaların dörtte birinde diyabet hastalığı mevcut olup, bilinen diyabeti olmayanların neredeyse dörtte birinde de hiperglisemi saptanmaktadır. Kan şekeri, tıbbi adıyla kan glukozu, kanda bulunan ve vücudun enerji üretmek amacıyla kullandığı ana yakıt maddesidir. Kan şekerinin temel kaynağı karbonhidrat içeren besinlerdir. Karbonhidratlar dışında, yağ ve protein de vücutta glukoza dönüştürülerek enerji kaynağı olarak kullanılabilir” açıklamasını yaptı.