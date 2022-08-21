Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi (GFCI) Başkanı Srikanth Bollapally ve Konsey üyeleri, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Görüşmede, Türk-Hint süs bitkileri ve kesme çiçek sektörünün işbirliği olanakları görüşüldü.

Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi (GFCI) Başkanı Srikanth Bollapally ve Konsey üyeleri, Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Görüşmede, Türk-Hint süs bitkileri ve kesme çiçek sektörünün işbirliği olanakları görüşüldü.

Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi Başkanı Srikanth Bollapally, 10 bin hektar alanda çiçek ürettiklerini bildirirken, nüfusu hızla artan ülkede çiçek üretiminin artırılması gerektiğini söyledi. Yapay çiçekle ilgili sıkıntılarını dile getiren Bollapally, yapay çiçeğe karşı başlattıkları kampanya hakkında bilgi verdi. Türk çiçeğinin üretim ve ticaretiyle ilgili deneyimleri paylaşmak için ziyareti gerçekleştirdiklerini kaydeden Bollapally, bu konuda işbirliği olanaklarını değerlendireceklerini kaydetti. Bollapally, ATB Başkanı Ali Çandır’a ev sahipliği için teşekkür etti.

“Antalya kesme çiçekte lider”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Antalya’nın kesme çiçek ve süs bitkileri konusunda ciddi bir tecrübeye sahip olduğunu, tecrübe paylaşımına da hazır olduklarını söyledi. 12 ay kesintisiz üretim yapılan Antalya’da çiçek tedarikinde sıkıntı yaşanmadığını anlatan Çandır, kesintisiz üretimin ihracat için önemli olduğunu vurguladı. Türkiye örtüaltı kesme çiçek üretim alanının yüzde 40’ına sahip olan Antalya’nın kesme çiçeğin yüzde 45’ini ürettiğine dikkat çeken Başkan Çandır, “Bu rakam bile kesme çiçek sektöründe ne kadar ileride olduğumuzu gösteriyor” dedi. Çandır, Türkiye süs bitkileri ihracatının 147 milyon dolar olduğunu, bunun yaklaşık yarısının, 70 milyon dolarının Antalya’dan yapıldığını kaydetti. Çandır, Hindistan Çiçek Yetiştiricileri Konseyi Başkanı Srikanth Bollapally ve Konsey üyelerine ziyaretleri ve işbirliği talepleri için teşekkür etti.