Hindistan’dan gelen bir grup turist, Van’ın eşsiz doğaya ve taş evlerine sahip Çatak ilçesindeki mahalleri gezdi.

Hindistan’dan gelen bir grup turist, Van’ın eşsiz doğaya ve taş evlerine sahip Çatak ilçesindeki mahalleri gezdi.

Van ve çevresindeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmek isteyen Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, her hafta değişik bir rotada etkinlik düzenliyor. Bu çerçevede geçtiğimiz günlerde Çatak ilçesinde etkinlik düzenleyen kulübün programı, Hint turistlerin dikkatini çekti. Hindistan’dan gelen 5 doğa tutkunu turist, Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez’in rehberliğinde ilçeye bağlı mahalleleri yağmurlu havaya rağmen gezdi.

Konuya ilişkin konuşan Kulüp Başkanı Ömer Demez, geçtiğimiz günlerde Çatak ilçesi etkinliklerinin dikkat çektiğini ve bu çerçevede Hintli turistlerin de kente geldiğini belirtti. Demez, “Daha önce Çatak ilçesine bağlı Konalga Mahallesi ve mezrasında bir etkinlik düzenlemiştik. Etkinliğimiz ses getirdi. Ezdinan bölgesinin doğası ve boşaltılmış olan köyleri Hintli turistlerin dikkatini çekmiş. Onlar da bu bölgeyi görmek istedi. Biz de onlara Çatak ilçesinde eski taş yapılı evleri, dar sokakları olan Kaçıt Mahallesi, Zeril Köprüsü ve son olarak da Konalga Mahallesi’nin Koltutan mezrasını gezdik. Hava sağanak yağışlı olmasına rağmen gezimizi tamamladık. Hindistan’dan gelen turistler tekrar geleceklerini söyledi” dedi.