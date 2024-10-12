Niğde Belediyesi Sanat Galerisi önemli bir sergiye daha ev sahipliği yaptı.

Niğde’de, Hint asıllı sanatçılar tarafından, küratörlüğünü Ressam Safa Büte’nin yaptığı, "Fırça darbeleriyle bağlanmış olan anne ve kızın, Shereen ve Tia’nın resim sergisi" temasıyla "Bonded by Brushstrokes-Fırçaların Darbeleriyle Birleşen" resim sergisi düzenlendi.

Niğde Belediyesi Sanat Galerisi’nde bugün düzenlenen törenle kapılarını açan sergide Ressam Sherreen ve kızı Tia’nın eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Şiirin, şarkının, sözün ve resmin olduğu bir ortamda şiddet olmaz”

Açılış programında konuşma yapan Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Çifçibaşı, böyle sergilerin kentin tanıtılmasına önemli katkılar sağladığını vurgularken sanatla iç içe olunduğu sürece şiddetin de azalacağını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’ sözünü hatırlatan Çifcibaşı, "Sanatı sevdiğimiz ve iç içe olduğumuz süre içerisinde şiddetin de azaldığını göreceğiz. Son zamanlarda her türlü canlıya karşı bir şiddet sarmalı içerisindeyiz, bu şiddet sarmalından çıkmak için insanlarımızın edebiyata, sanata, spora ve kültüre zaman ayırsalar, kendi duygu ve düşüncelerini kimi kalemiyle, kimi fırçasıyla kimi de fotoğraf makinesiyle yansıtabilseler. Şiirin, şarkının, sözün ve resmin olduğu bir ortamda şiddetin olmayacağına inanıyorum. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Daha önce Dubai, Yunanistan, Bahreyn, Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerde sergi açan anne ve kızı ise hayallerini gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Müzik, doğanın görüntüleri, sesleri ve kokusundan ilham alınarak yapılan eserlerin yer aldığı sergi, Niğde Belediyesi Sanat Galerisinde 19 Ekim tarihine kadar ziyarete açık kalacak.