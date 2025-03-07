Erzurum’un Hınıs ilçesinde Atatürk İlkokulu’nda kütüphane açılışı yapıldı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul ve ve Demet Okur Tuğrul’un girişimleri ve Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan’ın katkılarıyla ilçeye moden bir kütüphane kazandırıldı.

Kütüphane açılışına Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul ve eşi Demet Okur Tuğrul, Hınıs Adalet Komisyonu Başkanı Mine Cebeci ve Hınıs İlçe Milli eğitim Müdürü Yakup Abak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende kütüphanenin yapılmasında katkılarından dolayı Savcı Yusuf Tuğrul’un eşi Demet Okur Tuğrul’a ve Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan’a plaket takdim edildi.