Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Hınıs ilçesinde yaptırılan Başköy Cemevi’nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Başköy Mahallesi’nde gerçekleştirilen temel atma törenine önceki dönem İçişleri Bakanı, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fevzi Polat, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, Erzurum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Hınıs Belediye Başkanı Ali Eren, Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman ve çok sayıda davetli katıldı. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, törende yaptığı konuşmada, Muharrem ayının önemine dikkati çekti. Başkan Sekmen, “Manevi ve ahlaki değerlerin zayıfladığı, aile değerlerinin ve toplumun ortak bağlarının yok olmaya yüz tuttuğu günümüzde, birlik ve beraberlik içerisinde olmaya insani değerlerimizi yaşatmaya son derece ihtiyacımız vardır” dedi. “Allah’ın rıza ve sevgisini kazanmak, toplumsal birliğimizi güçlendirmek, kardeşlik ve barış duygularımızı pekiştirmek için her şeyden önce birbirimizi sevmemiz gerekir” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Şu bir gerçektir ki Ehlibeyti sevmek Peygamberimizi sevmek demektir, Hazreti Ali’yi, Hazreti Hüseyin’i sevmek, Peygamberimizi sevmek demektir. İşte bu nedenle bugün dünden daha çok yüreklerimizi birleştirmeye, gönül kapılarımızı birbirimize samimiyetle açmaya ihtiyacımız vardır. Bu anlamlı gün vesilesiyle Ehl-i Beyt-i Mustafa’nın muhabbetinin her daim yüreklerimizde bâki kalmasını, onlardan bize miras kalan insani ve ahlaki erdemlerin zihin ve gönül dünyamızı tezyin etmesini, bu değerler etrafında kenetlenen sevgi ve bağlılığımızın perçinlenmesini Yüce Rabbimizden diliyoruz. Hacı Bektaş Veli Hazretleri, dünya görüşünü ifade ederken, ‘Yolumuz ilim, irfan ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur’ der. İnşallah bugün burada temelini atacağımız Başköy Cem Evi de inşallah bir irfan meclisi, bir birlik meydanı, edep ve erkânın öğretildiği bir ilim yuvası olacaktır inşallah. Musahiplik ikrarının verileceği bu sevgi ve eğitim merkezinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Başköy Cemevimiz hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu

“Biz biriz, beraberiz ve kardeşiz”

Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Başköy Barajı’nın su tutma törenini yaptık. Devlet Su İşleri’nin neredeyse 1 milyar TL’lik bir yatırımı. Hınıs Ovası’nın sulama sorununun çözüleceği günün başlandığı bir gün. Eş zamanlı olarak Başköy’de Cemevi’nin temel atma töreninde sizlerle beraberiz” şeklinde konuştu. Vali Memiş, şöyle devam etti: “Erzurum’da 24 Cemevimiz var. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizle oluşturduğumuz bir komisyon marifetiyle bütün hepsini ziyaret ettik ve bütün hepsinin eksikliklerini tamamlıyoruz. ‘Hz Ali Efendimiz, ‘Devletin dini adalettir’ diyor, biz de bunu kendimize düstur edinmişizdir. Biz kamu görevlileri olarak bütün vatandaşlarımıza eşit mesafelerde görev yürütüyoruz. Bu toplumda toplanan vergilerle kamu hizmetini yürütüyoruz. Vergilerini toplarken vatandaşımıza Kürt müsün, Türk müsün, Alevi misin, diye sormuyoruz. Nasıl ki vergi toplarken bunu sormuyorsak kamu hizmetlerini de yürütürken bu ayrımı katiyen yapmıyoruz” dedi.

“İnançlarımız bizim değerimiz ve şerefimizdir”

Önceki dönem İçişleri Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, “Güzelliği, birliği beraberliği ve kardeşliği Türkiye’nin 780 bin kilometrekaresinde birlikte yaşamanın, acıyı birlikte paylaşıp mutluluğu birlikte yaşamanın, mutluluğu paylaştıkça yaşamanın gayretini 20 yıldır gösteren güçlü bir iktidarın mensubu bir Milletvekili olarak bugün burada cemevinin temelini sizlerle birlikte atmanın mutluluğunu ve güzelliğini hep birlikte yaşayacağız” kaydını düştü. “İnançlarımız bizim değerimiz ve şerefimizdir” diyen Altınok, sözlerini şöyle tamamladı: “Kimsenin birinin inancına, diğerinin inancını üstün tutmaya hakkı yoktur. Biz, ‘İnnemel mû’minûne ihvetun’ ayetine inanıyoruz. Bütün inananlar nasıl inanırsa inansın hangi yöntemle inanırsa inansın kardeştir. Onun için inançlarımız, değerlerimiz bizim şerefimiz ve onurumuzdur. Nasıl inanırsak inanalım, nasıl düşünürsek düşünelim, nasıl ibadet edersek edelim inanan insan önemli insandır, yüce insandır, değerli insandır. Onun için biz Türkiye’de 85 milyon insanın 780 bin kilometrekarede nasıl inanıyorsa nasıl düşünüyorsa onu inandığı, düşündüğü ve yaşadığı şekildeki özgürlük alanlarını genişletip daha iyi noktaya götürmenin hep beraber gayretini yapıyoruz, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.” Konuşmaların ardından Başköy Cemevi’nin temeli dualarla atıldı.