Erzurum’un Hınıs ilçesinde bulunan Başköy Barajı’nın kapakları düzenlenen su tutma töreni kapatıldı.

Erzurum’un Hınıs ilçesinde bulunan Başköy Barajı’nın kapakları düzenlenen su tutma töreni kapatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) 8. Bölge Müdürlüğünce yapımı tamamlanan Erzurum’un Hınıs ilçesindeki barajda, ‘Su Tutma’ töreni düzenlendi. Tarım alanı bakamından kentte üçüncü büyüklükteki Hınıs Ovası’nın sulamasına önemli katkı sunacak Hınıs Başköy Barajı su tutmaya başladı.

Törene, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, çok sayıda vatandaş katıldı.

“Hınıs Başköy Barajında 176 Milyon m3 su tutulacak”

Tören de konuşan DSİ 8. Bölge Müdürü Oğuzhan Yavuz, “Erzurum Ovası ve Pasinler Ovasından sonra sulama alanı bakımından 3. büyüklükteki Hınıs Ovasını sulamak için Erzurum Hınıs Projesi geliştirilmiştir. Hınıs 1. Merhale Projesi çerçevesinde Başköy Barajı, Başköy Barajı Sulaması ve Başköy Barajına derivasyon sağlayacak olan Alaca (828 m), Acar (1.130 m), Altınpınar (623 m) ve Bezirhane (736 m) Tünelleri ile 205 bin 350 dekar tarım arazisi suya kavuşturulacaktır. Proje ile yıllık 452 Milyon TL gelir artışı sağlanacaktır. Hınıs Başköy Barajında 176 Milyon m3 su tutulacaktır. Bugün itibariyle su tutulacak olan Hınıs Başköy Barajımız İlimizde inşa edilen depolama kapasitesi olarak Kuzgun Barajı (312 Milyon m3) ve Palandöken Barajından (228 Milyon m3) sonra 3. büyüklüktedir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından düzenlenen törenle Hınıs Başköy Baraj kapakları kapatıldı.