Hindistanlı akademisyen Prof. Dr. Amit M. Lathigara, Erasmus+ kapsamında Karabük Üniversitesinde derslere katılarak ve seminer verdi.

Hindistan RK Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Amit M. Lathigara, Erasmus+ KA171 Personel Hareketliliği kapsamında Karabük Üniversitesinin konuğu oldu.

Prof. Dr. Lathigara, Yazılım ve Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinde derslere katılarak öğrencilere bilgisayar ağları, IP, DNS ve internet konularında bilgiler aktardı. Ayrıca Mühendislik Fakültesinde "Eğitimde Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı" konulu bir seminer verdi.

Ziyaret süresince akademik ve kurumsal iş birliği fırsatları da değerlendirildi. Prof. Dr. Lathigara, İşletme Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Oya Önalan ile bir araya gelerek RK Üniversitesi ile yürütülen Kapasite Geliştirme Projesi için son görüşmeleri gerçekleştirdi ve proje teslim edildi. Ayrıca, Karabük Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ile yaptığı görüşmeler sonucunda, RK Üniversitesi ile 2025 yılı KA171 projelerinde ortaklık kurulmasına karar verildi.