Vali İlhami Aktaş, ziyaretin anısına Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul’a Minyatür Şehitler Abidesi hediye etti.

Vali İlhami Aktaş tarafından karşılanan Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul, Valilik Ziyaretçi Şeref Defterini imzaladı. Vali İlhami Aktaş, Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul ile bir süre görüşerek sohbet etti.

Hindistan’ın Ankara Büyükelçisi Virander Paul ile Hindistan’ın İstanbul Başkonsolosu Sudhi Choudhary, Vali İlhami Aktaş’a nezaket ziyaretinde bulundu.

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