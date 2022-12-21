Uzak Doğu ülkelerinde yetişen tik ağacından tamamen elle işlenerek yapılan zeka oyunları Türkiye’nin bir çok yerine satılıyor.

Uzak Doğu ülkelerinde yetişen tik ağacından tamamen elle işlenerek yapılan zeka oyunları Türkiye’nin bir çok yerine satılıyor.

Küçük dükkanında yaptıkları ahşap zeka oyunları yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor. Zeka oyunları, fikir yürütme, problem çözme, benzerlik görme, üç boyutlu düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlıyor.

Zincirli Bedestende açtıkları iş yerleri ile zeka oyunlarının insanlarda zihinsel potansiyeli artırma, problem çözme, algılama, dikkat, koordinasyon, el göz koordinesini sağlama, insanın mukayese ve muhakeme yeteneğini artırma, üç boyutlu bakış açısı kazandırma gibi faydaları olduğunu, bunu artırmak için böyle bir işe adım atıklarını belirten işyeri sahibi Özsoy, bunun bir iş değil keyifli bir hobi olduğunu ifade etti.

"Emeklikte en keyifli hobi zeka oyunları"

Ali Özsoy emekliğinde zamanını değerlendirmek için açtığı zeka oyunları dükkanında ürünlerin Endonezya, Taylan, Hindistan’dan getirdiklerinin, Türkiye’de bu işi sadece kendisinin yaptığını ifade etti.

"Baktığını görmeyi sağlayan oyunlar"

Özsoy, "12 yıldır açık olan işletmelerin temel amacı kişilerin ve çocukların kişisel gelişimlerine katık sağlamak. Teknoloji bağımlısı haline gelen çocukların bakış açısını ve ufkunu geliştirebilmek"

"Kendi öz yağından olduğu için elinizde oynadıkça sinir stresi alıyor"

Özsoy, "Tik ağacında yapılan ahşap oyunlar kendi öz yağından oluğu için ele dokununca sinir stresi alıyor. Zeka oyunları dükkanının Türkiye’de bir tek Gaziantep’te bulunuyor. Bir çok yerde satışı var. Alzheimer hastalarına iyi geliyor. Zeka oyunlarının fiyatının parça sayısı ve zorluklarına göre 100 ila bin lira arasında değişiyor" diye konuştu.