Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde çığ felaketinin ardından başlatılan 60 saatlik arama-kurtarma operasyonu sona erdi. Operasyonda 46 işçi kurtarıldı, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde Himalaya Dağları’nda Cuma günü yaşanan çığ felaketinin ardından başlatılan ve sıfırın altındaki sıcaklıklarda yaklaşık 60 saat süren arama kurtarma çalışmalarının sona erdiği belirtildi. Ordunun ve eyalete bağlı ekiplerin çok sayıda dron ve helikopterle yaptığı arama çalışmalarında işçilerin mahsur kaldığı çelik konteynerlerin yeri tespit edildi. Hindistan ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre 46 işçi konteynerlerden sağ olarak çıkarılırken, 54 işçiden 8’inin cansız bedenine ulaşıldı. Kurtarılan işçiler, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami, kurtarma ekiplerine zorlu şartlarda gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

Himalaya Dağları’nda 28 Şubat’ta meydana gelen çığ felaketinde, otoyol genişletme projesinde çalışan 54 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kalmış, işçileri bulmak için geniş çaplı operasyon başlatılmıştı.