Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de bir tren istasyonunda dini etkinliğe giden trenlere binmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’da yaşanan izdiham can kaybına sebep oldu. Başkent Yen Delhi’de bir tren istasyonunda 26 Şubat’ta sona erecek olan dini etkinliğe giden trenlere binmek isteyen kalabalığın neden olduğu izdihamda 18 kişi hayatını kaybetti. Başkentteki Lok Nayak Hastanesi yetkilisi Dr. Ritu Saxena yaptığı açıklamada, "Ölenlerin çoğu hipoksiden (Kanda oksijen miktarının yetersiz olması) ya da künt bir yaralanmadan öldü ama bu ancak otopsiden sonra teyit edilebilir. Ayrıca 11 yaralı daha var. Büyük bir kısmının durumu stabil ve ortopedik yaralanmaları var" dedi.

Olayda görgü tanığı bir görevli, istasyonda 1981’den bu yana çalıştığını söyleyerek, daha önce hiç böyle bir kalabalığı görmediğini belirtti. Trenin peronunun aniden değiştirilmesi üzerine insanların birbirine çarpışmaya başladığını söyleyen görevli, "yürüyen merdiven ve merdivenlere düştüler" sözleriyle olayı anlattı.

Soruşturma başlatıldı

Hindistan Demiryolu Bakanı Ashwini Vaishnaw, yoğunluğu gidermek için Yeni Delhi’den ek tren seferlerinin başlatıldığını ve kazanın nedenlerine ilişkin üst düzey bir soruşturma başlatıldığını söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise, "Düşüncelerim sevdiklerini kaybeden herkesle birlikte. Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyorum" ifadelerini kullandı.