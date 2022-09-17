Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Jharkhand eyaletinin Hazaribag bölgesinde bir yolcu otobüsü nehre düştü. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekipleri sevk edildi. Yetkililer içinde 50 yolcu bulunan otobüste 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 kişinin de yaralandığını bildirdi. Polis otobüste arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını bildirirken, durumu ağır olan yolcuların Hazaribagh ve Ranchi’deki özel hastanelere sevk edildiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazada hayatını kaybedenler için üzgün olduğunu belirtti.