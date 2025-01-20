Hindistan’da geçtiğimiz yıl bir devlet hastanesinde stajyer doktorun cinsel saldırıya uğrayarak öldürülmesine yönelik davada suçlu bulunan polis Sanjay Roy’a ömür boyu hapis cezası verildi.

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletine bağlı Kalküta kentindeki devlet hastanesinde geçtiğimiz yıl stajyer doktorun cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmesine yönelik dava bugünkü duruşmada görüldü. Mahkeme, ülkede geniş çaplı protestolara yol açan olayda suçlu bulunan polis Sanjay Roy’a ömür boyu hapis cezası verdi. Yargıç Anirban Das, ikinci derece kanıtların Roy’a yönelik suçlamaları kanıtladığını söyledi. Roy ise, masum olduğunu ve kendisine komplo kurulduğunu savunarak af istedi.

Federal polis ölüm cezası talep etti

Soruşturmada görev alan ve mahkemede söz alan federal polis, suçun “nadir görülen” kategorisine girdiğini ve bu nedenle Roy’un ölüm cezasını hak ettiğini belirtirken, Yargıç Das, “Bunu ender rastlanan bir suç olarak görmüyorum. Müebbet hapis, yani ölene kadar hapis” dedi.

Olayın gerçekleşmesiyle gösteriler düzenleyen doktorlar, “Adalet yerini buluna dek protestolar devam edecek” açıklamasını yaptı.

Doktor, 36 saatlik mesainin ardından seminer odasında uyurken öldürülmüştü

Kalküta kentindeki RG Kar Hastanesi’nde 36 saatlik mesainin ardından seminer odasında uyuyan 31 yaşındaki stajyer doktor, cinsel saldırıya uğradıktan sonra öldürülmüştü. Doktor, meslektaşları tarafından yarı çıplak bir şekilde bulunmuştu. Olayın ardından ülke genelinde protestolar başlamış, Hindistan Tabipler Birliği’nin (IMA) çağrısıyla ülke genelinde doktorlar greve gitmişti. Olayla ilgili 1 hastane çalışanı tutuklanmıştı. Kalküta polisi tarafından yürütülen soruşturma, kamuoyunda "saldırının örtbas edildiği ve kötü yönetildiği" yönündeki eleştirilerin giderek artması nedeniyle Federal Merkezi Soruşturma Bürosu’na devredilmişti.