Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 2 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Cammu Keşmir bölgesinde kış turizminin popüler destinasyonları arasında bulunan Gulmarg’taki bir kayak merkezinde çığ düştü. Polis tarafından yapılan açıklamada, olayda 2 Polonya vatandaşının hayatını kaybettiği belirtildi. Arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyen polis, "Şu ana kadar yaklaşık 19 turist başarılı şekilde kurtarıldı. Hayatını kaybeden 2 kişi ise yasal prosedürlerin tamamlanması için hastaneye sevk edildi" dedi.

Geçtiğimiz 29 Ocak’ta Kargil bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti.