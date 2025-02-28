Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde meydana gelen çığın ardından 41 kişi kar altında mahsur kaldı.

Hindistan’da Himalaya Dağları’nın geçtiği Uttarakhand eyaletinde çığ meydana geldi. Eyaletin Tibet’e komşu Chamoli bölgesi yakınlarında meydana gelen çığda 41 kişi kar altında mahsur kaldı. Hindistan ordusundan yapılan açıklamada, "Çığ çalışma sahasını vurdu ve içinde 57 işçinin bulunduğu 8 konteyner ve 1 baraka kar altında kaldı. Konteynerlerden 5’inin yeri tespit edildi. Kalan 3 konteyneri arama çalışmaları sürüyor" denildi.

Uttarakhand Eyalet Başbakanı Pushkar Singh Dhami gazetecilere yaptığı açıklamada, şimdiye kadar en az 16 işçinin kurtarıldığını söyledi.

Chamoli Bölge Yöneticisi Sandeep Tiwari ise, yağmur ve kar yağışının hareket kabiliyetini ve helikopter hizmetlerinin kullanımını sınırladığını bildirdi.