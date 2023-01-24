Hindistan’ın Lucknow kentinde bulunan 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında çok sayıda kişinin kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 13 kaçak göçmen kurtarıldı Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 13 kaçak göçmen kurtarıldı

Hindistan’ın Lucknow kentinde bulunan 4 katlı apartmanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. Enkaz altında çok sayıda kişinin kalmış olabileceğinden endişe ediliyor.

Hindistan’ın Uttar Pradeş eyaletinde yer alan ve ülkenin en büyük ikinci kenti Lucknow’da 4 katlı bir bina çöktü. Yetkililer, ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, 5 kişinin ise enkazdan sağ çıkarıldığını aktardı. Enkaz altında çok sayıda kişinin kalmış olabileceğinden endişe edilirken, bölge sakinleri binada en az 30 kişinin yaşadığını ifade etti.

Binanın enkazından arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, binanın neden çöktüğü henüz bilinmiyor. Günün erken saatlerinde Nepal’de meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremin hasar vermesi sonucu binanın çökmüş olabileceği öne sürüldü.