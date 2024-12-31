Hindistan Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) çerçevesinde ilk roketini başarıyla uzaya fırlattı.

Hindistan, uzay çalışmalarına devam ediyor. Hindistan Uzay Araştırma Ajansı (ISRO), Uzay Kenetlenme Deneyi (SpaDeX) misyonu çerçevesinde Andhra Pradesh eyaletindeki Satish Dhawan Uzay Merkezi’nden ilk roketini fırlattı. Yaklaşık 15 dakika sonra uzay aracı 470 kilometre yüksekliğe ulaştığında fırlatmanın başarılı bir şekilde gerçekleştirildiği açıklandı.

Hindistan’ın SpaDeX misyonu çerçevesinde her biri yaklaşık 220 kilogram ağırlığındaki iki uydu yörüngeye gönderildi. Uyduların yörüngeye yerleştiğini ifade eden ISRO Başkanı S. Somanath yaptığı açıklamada, kenetlenme teknolojisinin yaklaşık bir hafta içinde gerçekleşebileceğini belirtti.

Uydularda, uzaydaki elektron ve proton radyasyon seviyelerini ölçmek için tasarlanmış radyasyon izleme cihazı ve bir görüntüleme sistemi de dahil olmak üzere gelişmiş donanımlar bulunuyor ve gelecekteki mürettebatlı uzay görevleri için kritik veriler sağlaması bekleniyor.

Hindistan, kenetlenmenin başarılı olması durumunda ABD, Rusya ve Çin’in ardından uzayda kenetlenme teknolojisine sahip 4. ülke olacak.