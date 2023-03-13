İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü etkinlikleri çerçevesinde Hilvan’da kutlama programı düzenlendi.

Hilvan ilçesinde El Cezeri İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, İlçe kurum amir ve müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş’in İstiklal Marşı’nın kabulünün 102. yıldönümü dolayısıyla günün anlam ve önemini belirten konuşması ile devam etti. Konuşmasının ardından İstiklal Marşının kabul ediliş süreci ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy ile ilgili sinevizyon gösterisi yapıldı. Daha sonra İstiklal Marşı şiiri okuma yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Program, öğrencilerin Mehmet Akif Ersoy’un Cenk Marşı şiirini seslendirmesiyle son buldu.