Çevre dostu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan İlçesinde 13 milyon liralık yatırımla ilçenin 30 yıllık sorununa çözüm olacak katı atık aktarım istasyonunun inşaat çalışmalarını tamamladı.

Çevre dostu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hilvan İlçesinde 13 milyon liralık yatırımla ilçenin 30 yıllık sorununa çözüm olacak katı atık aktarım istasyonunun inşaat çalışmalarını tamamladı.

Her ilçeye adil bir hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün vizyonel projeleri arasında yer alan çevre dostu projeler hayata geçiriliyor. Sıfır atık ve çevre dostu belediye hizmeti ile çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Hilvan İlçesine 13 milyon liralık dev tesis kazandırıldı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen çalışma çerçevesinde Hilvan ilçesinin 30 yıllık sorununa neşter vurulmuş olacak. Hilvan ilçesinin 30 yıllık katı atık problemini çözecek katı atık transfer istasyonu tamamlandı. Katı Atık Aktarım tesisi sayesinde vahşi depolama sonlanacak ve toplanan atıklardan geri dönüşüm sıfır atık sistemine ham madde ve elektrik enerjisi üretimine destek olacak. Hilvan İlçe Belediyesi tarafından toplanan atıklar transfer istasyonuna getirilecek bunkerler vasıtasıyla 85 metreküp hacimli semitreyler araçlarımıza nakledilecek ve entegre tesisine taşınacak.

Toplanan atıklar hava, toprak ve su ile teması olmadan aktarım istasyonuna transfer edilecek. Çevre Dostu çalışmalarıyla bilinen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Hilvan İlçesine çevreci bir tesis kazandırdı.