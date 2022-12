Van’ın beş yıldızlı oteli DoubleTree By Hilton Van Oteli, 31 Aralık Cumartesi günü “2023 yılbaşı özel programı” ile misafirlerini eğlenceye doyuracak.

DoubleTree by Hilton Van, misafirlerine unutulmaz bir yeni yıl balosu programı hazırladı. Van Gölü manzarası, çok özel bir menü ve şık ortamıyla çok özel bir balo hazırlayan DoubleTree by Hilton Van, Fatih Aslan ve orkestrası ile Meral Çelik’in zengin repertuarı eşliğinde gece boyu sürecek bir müzik ziyafeti sunacak. Limitsiz yerli içkiler ve çeşitli özel balo yemeği menüsünün yer aldığı gecede trio eşliğinde yeni yıl kokteyli, oryantal şov ve çeşitli hediyeler yer alacak. Romantik ambiyansı, özel yılbaşı menüsü ve sınırsız eğlence ile unutulmayan şarkılardan oluşan repertuarlarla çok özel bir gece düzenleyen Dobuble Tree By Hilton Oteli; çocuk menüsü, palyaço ve çizgi film gösterimi ile de çocuklara güzel bir gece yaşatacak.

2023 yılbaşı özel programı eğlencesi ile misafirlerin müzik eşliğinde enfes yemekler ve sınırsız eğlenceyi Hilton’da yaşayacaklarını kaydeden Double Tree By Hilton Van Otel Satış Şefi Aytül Alpaslan, "Eğlencenin de ziyafetin de bol olduğu yılbaşı özel programı, başarılı sanatçı Fatih Aslan ve Meral Çelik’in zengin repertuarıyla eğlenceyi zirveye taşıyacak. Saat 19.00 ila 20.00 arası trio eşliğinde yeni yıl kokteylinin yer aldığı gecede misafirlerimize birbirinden güzel sürpriz hediyelerimiz olacak. Bilgi & rezervasyon için 0532 111 13 49- 0530 171 07 88 ya da 0432 227 0 227 numaralardan misafirlerimiz bize ulaşabilirler" dedi.