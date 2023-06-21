Van’ın beş yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Oteli, personelleri için moral ve motivasyon olması amacıyla piknik düzenledi.

Gevaş ilçesinin Van Gölü sahilinde düzenlenen piknikte bir araya gelen otel yönetimi ve personeller, oyunlar oynayıp gölün serin sularında yüzmenin keyfini yaşadı. Burada konuşan Double Tree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü İrem Tinli Angün, düzenlenen etkinlik ile yaza merhaba dediklerini belirterek, “Yoğun iş temposuna mola vererek, moral ve motivasyon depolamak için bir araya geldiğimiz personelimiz, düzenlediğimiz piknik organizasyonunda enerji depoladı. Kahvaltı ile başladığımız etkinliğimiz; takım oyunları, müzikli gösteriler, barbekü ve Van Gölü’nün serin sularında yüzülerek sona erdi. Hem biz hem de personelimiz güzel vakit geçirdik. Bu tip etkinliklerin moral, motivasyon ve ekip duygusunu harekete geçirdiğini düşünüyorum. Bir iş yerinde mutluluk ve başarı yolunun etkin iletişimden geçtiğini bilerek, ‘Mutlu ekip, mutlu misafir’ misyonu ile hareket ediyoruz. Ben bu anlamda etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.