Van’ın 5 yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Otel, Öğretmenler Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Van’ın 5 yıldızlı oteli Double Tree By Hilton Van Otel, Öğretmenler Günü için hazırlıklarını tamamladı.

Kurulduğu günden bu yana konforuyla misafirlerini ağırlayan Double Tree By Hilton Van Otel, önemli günlerde de yaptığı etkinliklerle büyük ilgi görüyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Double Tree By Hilton Van Otel Satış Şefi Aytül Alpaslan, “Öğretmenlere güzel bir gece yaşatmak amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. 24 Kasım Perşembe akşamı saat 19.00’da başlayacak olan etkinliğimizde, ‘Öğretmenler Günü’ galası için İstanbul’dan özel olarak gelen sanatçı Fatih Aslan sahne alacak. Gala yemeği ve sınırsız eğlence ile öğretmenlerimize unutulmaz bir gece yaşatmayı hedefliyoruz. Bu çerçevede tüm öğretmenlerimizi bu unutulmaz gecemize bekleriz. Bilgi ve rezervasyon için öğretmenlerimizin 0532 111 13 49 - 0530 171 07 88 numaralı telefonları aramaları yeterlidir” dedi.