DoubleTree By Hilton Van Oteli ile Alzheimer Derneği Van Şubesi tarafından toplumsal sorumluluk bilinci çerçevesinde otel çalışanlarına eğitim verildi.

DoubleTree By Hilton Van Oteli ile Alzheimer Derneği Van Şubesi, alzheimer hastalığına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim programı düzenledi. Otel çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde, alzheimerın erken belirtilerinden bakım süreçlerine kadar geniş bir yelpazede bilgi verilerek, hastalık hakkında daha bilinçli bir yaklaşım kazandırılmak hedeflendi.

Eğitim ile ilgili açıklamada bulunan DoubleTree By Hilton Van Oteli Genel Müdürü M. Fırat Kaya, alzheimer hastalığının sadece hastaları değil, ailelerini ve toplumun tüm bireylerini etkileyen ciddi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek, "Bu konuda farkındalığın artırılması son derece önemlidir. Otel sektöründeki çalışanlarımız, her gün farklı insanlarla ve farklı yaşam hikâyeleriyle karşılaşmaktadır. Bu nedenle alzheimer hastalığına sahip bireyler ve ailelerine karşı daha empatik ve duyarlı bir yaklaşım geliştirmek bizler için büyük bir öncelik taşıyor. Bu eğitimde, Alzheimer Derneği Van Şube Başkanı Oya Orhun ve Gerontolog Dr. Cüneyt Güven tarafından hastalığın belirtileri, erken tanı yöntemleri ve bakım stratejileri hakkında derinlemesine bilgiler verildi. Eğitime otel çalışanlarının yanı sıra Van halkından hasta yakınları ve konuyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen misafirlerimiz de katıldı. Toplumumuzun alzheimer hastalığına karşı daha duyarlı ve bilinçli hale gelmesi için bu tür çalışmaların önemini bir kez daha vurgulamak istiyorum. DoubleTree By Hilton Van olarak sadece misafirlerimize değil, toplumumuza da değer katmak amacıyla bu tür sosyal sorumluluk projelerini desteklemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle projenin gerçekleşmesinde büyük emekleri olan Alzheimer Derneği Van Şubesine teşekkür ediyor, gelecekteki işbirliklerimizde daha fazla insana ulaşmayı diliyoruz" dedi.