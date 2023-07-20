Samsun’da düzenlenen Agricities (Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği) 2023 yılı Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2’inci Küresel Tarım Forumu’na katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, tarım alanında yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı. Başkan Güler, yaptıkları çalışmalardaki temel amacın ‘Ordu’nun kendi kendine yeten bir kent olması’ olduğunu vurguladı.

4 ülkeden 23 belediye başkanı katıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Samsun’da, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon’da organize edilen Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) 2023 Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve 4 ülkeden 23 Belediye Başkanının katılımıyla gerçekleşti.

Düzenlenen forumda, tarım ekonomisi ve finansman yönetimi, örtü altı yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkiler, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kuraklık ve su yönetimi, tarımsal eğitim ve dijital tarım konuları ele alındı.

Başkan Güler: “Kendi kendine yeten bir Ordu hedefliyoruz”

Programa katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’de, Konya, Samsun, Sakarya ve Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanları ile birlikte bir oturum gerçekleştirdi. Başkan Güler bu oturumda Ordu’da tarım alanında yapılan çalışmaları katılımcılarla paylaştı.

Oturumda konuşan Başkan Güler, Ordu’nun kendi kendine yeten bir kent olması için çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ordu’daki temel öngörümüz “doğduğu yerde doyan bir kent” oluşturmak diyen Başkan Güler, ”Ordu’da tarım alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bizim Ordu’daki temel öngörümüz “doğduğu yerde doyan bir kent” oluşturmak. Hem göçü önlemek hem de kendi kedine yeten bir kent olsun diye, kent ekonomisini tarım ile birleştirdik. Bu yaptığımız çalışmaların ne kadar önemli olduğunu ise pandemi ortaya çıktığında gördük. Bizi eleştiren ‘belediye tavukla, civciv ile uğraşır mı’ diyenler şimdi bu örnekleri görünce haklı olduğumuzu bize gösterdiler” dedi.

“Gıda güvenliği, enerji güvenliği kadar önemli”

Konuşmasında gıda güvenliğinin önemine değinen Başkan Güler, gıda konusunda üretimi geliştirmek amacıyla Büyükşehir bünyesinde tarım şirketi kurduklarını belirtti.

ORTAR şirketi aracılığıyla önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Başkan Güler, “Enerji güvenliği kadar, gıda güvenliği de çok önemli. İnsan olduğu sürece, canlı olduğu sürece gıda daima olacak. Gıdasız bir hayat söz konusu değil. Bu bağlamda Ordu’da göreve başlar başlamaz bu çalışmalara başladık. Ordu’da çok geniş bir alana sahibiz. Çok zor tabiat şartlarında, en uzun yol ağına sahip bir iliz. Bu durumda ne yapabiliriz dedik. Dünyada en çok fındık üreten ülkeyiz, Ordu’da en çok üreten şehir. Bizde en çok üreten üreticiyiz. Belediyemiz bünyesinde tarım şirketi ORTAR’ı kurduk. Bu şirketimiz sayesinde bakılmayan küçük bahçeleri birleştirdik ve 510 dönüm bahçemiz oldu. Burada verimi arttırdık. Bu bahçeler fındık sezonu dışında 11 ay boştu. Biz fındık bahçelerini 5’li kaba yem üretim alanına çevirdik” diye konuştu.

“Ordu’nun tarım ve hayvancılığına ivme kazandırdık”

Oturumda, Büyükşehir Belediyesi eliyle yapılan tarım ve hayvancılık yatırımlarını da bir bir anlatan Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Ordu’da süt evleri açtık, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dağıttık. Karadeniz’in sayılı mezbahalardan birini kurduk. Kaz dağıtımı gerçekleştirdik, şimdi diğer illere satıyoruz. Bunların dışında yumurta işini girdik. ORTAR ve kooperatifler aracılığı ile yaptığımız çalışma şuanda yılda 35 milyon yumurta üretiyoruz. Zincir marketlerde Ordu yumurtasının satışını yapıyoruz. Ordu’da 27 bin dönüm atıl toprağı üretime açtık. Öte yandan Biyo-inavasyon merkezi açtık. Burada doku kültüründe orada ürünler yetiştiriyoruz. Tıbbi aromatik bitkiler dahil birçok ürünü burada işliyoruz. Burada şunu gördük. Fındıktan dönümde 2 bin TL kazanırken bu çalışmalarla 40 ila 80 bin TL arasında alternatif gelir elde edebiliyorsunuz.”

“Fındık bizim amiral gemimiz”

Fındığın hem fiyat olarak artması hem de katma değerli bir ürünlere dönüşmesi içinde girişimlerde bulunduklarını kaydeden Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Fındık bizim amiral gemimiz ondan vazgeçmeyiz. Fındıkla yatıp kalkıyoruz. Ama biz fındığı bilmediğimizi gördük. Fındık sanayi ürünümü, kuruyemiş mi bilmiyoruz çok farklı alanlarda değerlendiriliyor. Fiyatını biz belirleyemiyoruz. Ama biz bu durumunda önüne geçmek için bu alana girdik. Dalgalı fiyatlar sebebiyle Rekabet Kurumuna başvurduk. Fındıktan gelir arttırmak için çikolata denemesi yaptık ve Kybele adıyla çok güzel bir marka oluşturduk. Şimdide fındık kabuğundan aktif karbon fabrikası kuruyoruz. Fındık üretiminde verimi arttırmak için yeni denemeler yapıyoruz. Birde 19 ilçemizde meyve ağaçları için aşı kampanyası başlattık. Kadın kooperatiflerin kurduk. Derelerimize 50 bin alabalık yavrusu bıraktık. Bu çalışmalarla kendi kendine yeten şehir oluşturmaya çalıştık.”

Toplantı sonrası Başkan Güler, yurt dışından gelen belediye başkanları ve yöneticilerle ikili görüşmelerde bulundu. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) 2023 Yönetim Kurulu Toplantısı ve 2. Küresel Tarım Forumu aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.