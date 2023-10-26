Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı M. Hilmi Güler, Türkiye’nin yaklaşık 75 yıldır yakın coğrafyada akan mazlumların güvenliğine garantör olduğuna dikkat çekti. Güler, Filistin’de yaşanan insanlık dramına karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes çağırısının Gazze için umut olduğunu vurguladı.

“Türkiye’nin garantörlüğü mazlumun güvenliğidir”

Güler, yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyetinin insani ve vicdani bir diplomasi ile 100 yıldır mazlumlara nefes olmaya devam ettiğine dikkat çekti. 1947’de Pakistan’ın bağımsızlığına giden yolda, 1954’de başlayan Cezayir’in işgalden kurtuluşunda, 1979’da Afganistan’ın işgal direnişinde, 1994’de Çeçenistan’ın hürriyet mücadelesinde, 1993’de Bosna Hersek’in kuşatılmasında her daim mazlumların yanında olduğunu vurgulayan Güler, “Türkiye, Suriye iç savaşında mazlumlara kucak açmış, Irak’ta barışın tesisi için de Başika’da asker konuşlandırmıştır. 30 yıllık Karabağ işgali, Türkiye’nin güçlü dış politikası ile istiklalini yeniden kazanmıştır. Türkiye, Kıbrıs’ta garantör olmuş akan mazlum kanına set olmuştur” dedi.

“Sıra Filistin’in güvenliğinde”

Şimdi sıranın mazlum Filistin halkının güvenliğine geldiğine dikkat çeken Güler, şu açıklamada bulundu:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ateşkes çağrısı, akabinde garantörlük teklifi Gazze için umut olmuştur. Türkiye Yüzyılına yakışan diplomatik mücadele ile ecdadımıza yaraşır evlat olduğumuzu hem ahfadımıza hem de cihana yeniden ispatlıyoruz. Tarafları bir an evvel ateşkese çağırıp Türkiye’nin barış masasına davet ediyoruz.”