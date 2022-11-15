Rekabet Kurumu tarafından ‘fındık sektöründe hukuka aykırı işlemleri tespit edildiği’ gerekçesiyle soruşturma açılan İtalyan firması Ferrero’ya karşı ilk girişimi başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlgili firmanın rekabet hukukuna karşı bir takım aykırılıklarını tespit ettik. Bunun üzerine bir hukuki süreç başlattık" dedi.

Rekabet Kurumu tarafından ‘fındık sektöründe hukuka aykırı işlemleri tespit edildiği’ gerekçesiyle soruşturma açılan İtalyan firması Ferrero’ya karşı ilk girişimi başlatan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, "İlgili firmanın rekabet hukukuna karşı bir takım aykırılıklarını tespit ettik. Bunun üzerine bir hukuki süreç başlattık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 54 TL’lik fındık taban fiyat açıklamasından 33 gün sonra fındık sektöründe tekel oluşturmayı amaçlayan İtalyan firmasının fiyat açıklamasına karşı girişimlerde bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Rekabet Kurumu’nu devreye sokarak hukuki süreç başlatılmasını sağladı. Hukuki süreç içerisinde araştırmalarını ve incelemelerini sürdüren Rekabet Kurumu, İtalyan firmasına soruşturma açma kararı aldı.

“Rekabet hukukuna aykırılıklar tespit edildi”

Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, fındık için çalışmaya ve çaba göstermeye devam ettiklerini belirtti. Üreticinin hakkını korumak amacıyla çalışmalar yaptıklarını ve hukuki bir süreç başlattıklarının altını çizen Başkan Güler, şöyle konuştu:

“Yaptığım çalışmalarda rekabet hukukuna karşı bir takım aykırılıkları tespit ettik. Bunun üzerine bir hukuki süreç başlattık. Cumhuriyet tarihinde buna benzer durumlar yaşanmış ancak hep reddedilmiş. Bu sefer çok ciddi dosyalar hazırladık. Yaptığımız çalışmalarla piyasada monopsonik bir piyasa olduğunu gördük. Bu önemli bir kavram. Bunu hukuki olarak ele aldık ve Rekabet Kurumu’na başvurduk. Bu kurum bilindiği üzere ülkemizin egemenlik haklarını temelden koruyan bir kurum. Onların uzmanları geldiler, incelemeler yaptılar. Yaptıkları çalışmalarda başlattığımız hukuki süreci ciddi buldular. Toplantıda ön çalışmaların, belgelerin, bilgilerin ve karşılaşılan durumun hukuki olarak ciddi olduğunu gördüler ve bu araştırmayı ve soruşturmayı bir şekilde neticelendirdiler. Hukuki süreç devam ediyor. Biz de bu çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

“Emek paradan üstündür”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı fındık fiyatlarının üzerine açıklanan fiyatı ‘kabul edilebilir bir şey değil’ diyerek nitelendiren Başkan Güler, bunun üzerine çalışma başlattıklarını ve yaptıkları çalışmanın Rekabet Kurumu tarafından haklı bulunduğunu vurguladı. Emeğin paradan daha değerli olduğunu gösterdiklerini ve firma hakkında soruşturmanın başlatıldığını dile getiren Başkan Güler, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanımız 30 Temmuz’da Ordu’ya teşrif ettiler. Kendileri de uzmanlara da dayanarak ilgili kurumlara, bakanlığa, aynı zamanda meslek odalarından alınan bilgiye göre kendileri bir fiyat açıkladılar. O fiyattan 33 gün sonra nasıl bir cüretse bir başka kurum yani adı geçen firma piyasaya yeni bir fiyat açıkladılar. Bu kabul edilebilir bir şey değildi. Dolayısıyla bunu da göz önüne aldık yaptığımız diğer çalışmalardaki pazarın ve rekabetin hukuka aykırı bir şekilde kullanıldığı tespit edildi ve yaptığımız müracaat da haklı görülerek bu soruşturma başlatıldı. Burada emeğin paradan daha üstün olduğunu gösterdik. Hukuki süreç bundan sonra da devam edecek. Biz de sonucunu yakından takip ediyoruz”