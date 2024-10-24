İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Hilltown Alışveriş Merkezi’ne gelerek güvenlik görevlisiyle tartışan 15 yaşındaki iki çocuk, güvenlik personelini bacağından bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. Çocuklar kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, dün akşam saat 17.30’da Karşıyaka ilçesinde bulunan Hilltown Alışveriş Merkezi’nin giriş kapısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre alışveriş merkezine geldiklerinde sürekli taşkınlık çıkartan T.Ö. (15) ve U.F. (15) adlı çocuklar, yine AVM’ye girmek istedi. Çocukların AVM’ye girmesi üzerine güvenlik görevlisi Muhammet S. (34) onları dışarı çıkartmak istedi. Bunun üzerine çocuklar ve güvenlik görevlisi arasında tartışma çıkarken güvenlik görevlisi Muhammet S. bacağından bıçaklandı. Olayı gerçekleştiren çocuklar AVM’den koşarak kaçarken, güvenlik görevlisi kanlar içerisinde yere yığıldı. Muhammet S., durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Saldırıya uğrayan güvenlik görevlisinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ellerini kollarını sallayarak uzaklaştılar, polis kısa sürede yakaladı

Olayın ardından kaçan iki çocuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Güvenlik kamera görüntülerinden tespitleri yapılan çocuklardan, T.Ö. saat 19.00 sıralarında Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, U.F. ise saat 22.00 sıralarında Karşıyaka Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Çocuklar sorgulanmak üzere Bostanlı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.