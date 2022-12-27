Hilal Yıldız Derneği, resmen kurularak bayrağında hilal ve yıldız olan ülkelerle sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla çalışmalarına başladı.

Hilal Yıldız Derneği, resmen kurularak bayrağında hilal ve yıldız olan ülkelerle sosyal ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla çalışmalarına başladı.

Tarih boyunca kullanılan hilal ve yıldız sembolü, Hilal Yıldız Derneği adı ile ilk kez bir sivil toplum kuruluşu olarak resmi çalışmalarına başladı. Derneğin amaçları hakkında bilgi veren Hilal Yıldız Derneği Onursal Başkanı Doğan Acar, derneğin isminin, yüksek uygarlığın emareleri sayılan, başta iyilik olmak üzere insana ve doğaya saygı, yardımseverlik, adalet ve sağduyu anlayışının timsali olan hilal ve yıldız kavramlarından geldiğini ifade etti. Acar, “Bu kapsamdan yola çıkarak, söz konusu insani anlamlar ışığında bir sembol olarak binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan hilal ve yıldızı geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

“Hilal Yıldız, yüksek uygarlık işaretiyle kendini gösteriyor”

Hilal ve yıldız sembolünün, adaleti sağlamak amacıyla toplumu için düzenlemiş olduğu birçok kuralı yazılı halde ilan eden Sümerler’den bugünlere ulaştığını anımsatan Acar, bu insani ve tarihi dinamiklerden yola çıkarak, Türk ve akraba milletlerin sembolleri arasında yer alan hilal ve yıldızın binlerce yıldır yüksek uygarlık işaretiyle kendini gösterdiğini kaydetti. Acar şöyle devam etti:

“Türk ve akraba milletlerin öncelikle hislerine, daha sonra bayraklarına işleyen; Hilal’in, Ay’ın Dünya’dan görülen evrelerinden biri olmasından çok öte bir vicdan uygarlığı anlamı taşıdığını, Yıldız’ın ise bir Güneş’ten öte aydınlatıcı figür görüntüsü çizdiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda, dili, rengi ne olursa olsun ‘iyiler iyidir’ diyerek millet olma bilincini insanca ve insanlık için var olma davranışı anlayışına taşımasını her zaman bilme ve yayma amacıyla Hilal Yıldız Derneği hizmet hayatına başlamıştır. Derneğimiz, Atatürk’ün açtığı ve gösterdiği yolda millî bilinç ve bağımsızlık ilkesinin canlı tutulması ile beraber, Türkiye Cumhuriyeti Devleti başta olmak üzere, hilal ve yıldızı bayrağında taşıyan Azerbaycan, Brunei, Cezayir, Cocos Adaları, Doğu Türkistan, Hırvatistan, Komorlar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Malezya, Moğolistan, Moritanya, Nepal, Özbekistan, Pakistan, Singapur, Tataristan, Tunus, Türkmenistan ve Sirenayka ülkeleri önceliğinde çalışmalar gerçekleştirecektir.”

“Psikolojiden turizme, sanattan çevreye farklı disiplinler”

Hilal Yıldız Derneği’nin, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği çalışmalarda ayrıştırıcı değil, yapıcı ve gayretli diyaloglarla toplumların kesişim ve ortak unsurlarını meydana çıkarıp, birleştirici ve kaynaştırıcı bir rol üsteleneceğini ifade eden Acar, eğitimden sağlığa, psikolojiden turizme, sanattan çevre ve doğaya kadar farklı disiplinler ile hareket edeceğini bildirdi. Acar, “Hilal Yıldız Derneği, insani uygarlık kabiliyetini, başta Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmak üzere, bayrağında hilal ve yıldız bulunan tüm ülkelerde tanıtmak, güçlendirmek ve yüksek uygarlık hareketinde geçmişten aldığı güçle bugün de aynı sağduyu ve vizyonla taşıyıp büyütmek için çaba sarf edecektir. İlk resmi faaliyetimizi de Atatürk’ün Ankara’ya geliş tarihi olan 27 Aralık’ta Anıtkabir’e resmi ziyarette bulunarak gerçekleştirdik” diye konuştu.

Acar, Yönetim Kurulu üyeleri arasında 21. Dönem Afyon Milletvekili Müjdat Kayayerli, Diplomat Ali Dalbay, Ali Atay, Abdullah Gündüz, Kadri Özcan ve Abdülkadir Canlı gibi isimlerin bulunduğunu sözlerine ekledi.