Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliği vatandaşların yanı sıra okullardan gelen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kızılay Haftası dolayısıyla düzenlenen “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliği vatandaşların yanı sıra okullardan gelen öğrenciler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Kan bağışı konusunda farkındalık oluşturmak adına Selçuklu Belediyesi ve Türk Kızılayı ortaklığında düzenlenen “Kanımızda Vefa Var” kan bağışı etkinliği her yaştan vatandaşın yanı sıra okullardan gelen öğrencilerin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Selçuklu Belediyesi Hizmet Binası önünde devam eden etkinlik ile kan bağışı konusunda başta çocuklar olmak üzere her yaş grubundan vatandaşta duyarlılık oluşturulması hedefleniyor. Etkinlik çerçevesinde ilçenin farklı okullardan anaokul, ilk ve ortaokul düzeylerinde öğrenciler sergi ve kan bağışı alanını ziyaret ediyorlar. Alana gelen öğrenciler milli mücadele dönemini anlatan ve Selçuklu Belediyesi’nin Çanakkale’de hizmete sunduğu sıhhiye müzesine ait fotoğraf sergisini gezdi. Öğrenciler Hilal-i Ahmer’in kurulduğu anı anlatan tiyatro gösterisi ile milli mücadele dönemine götüren canlandırmayı ilgiyle izledi. Böylece çocuklarda kan bağışı bilinci oluşturulurken, ecdadın milli mücadele döneminde gösterdiği kahramanlık ruhuna da dikkat çekiliyor.

Kaymakam Tortop da etkinlik alanını ziyaret etti

Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop eşi ile birlikte Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen kan bağışı etkinlik alanını gezdi. Kan bağışının önemine dikkat çeken Kaymakam Tortop kan bağışına duyarsız kalmadıkları için vatandaşlara teşekkür etti. Etkinlik alanını ziyaret ederek kan bağışında bulunan vatandaşlar ve öğrenciler ile sohbet eden Kaymakam Tortop, öğrencilere hediye takdiminde bulundu.

Selçuklu Belediyesi etkinlik dolayısıyla kan bağışında bulunan gönüllülere Selçuklu motiflerinin yer aldığı Türkiye forması, öğrencilere kalemlik ve puzzle gibi hediyeler takdim ediyor. “Kanımda Vefa Var” etkinliği 4 Kasım saat 18: 00’e kadar devam edecek.