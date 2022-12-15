Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce geleneksel olarak her yıl yürütülen "Öykü Kitabı Oluşturma " projesi kapsamında hikayeler yazan ortaokul öğrencileri, iki öğretmen ve Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'yı makamında ziyaret ettiler.

Küçük yazarlar, çocukların yüreklerinden süzülen hikayelerin bir araya getirilmesiyle oluşturulan "Hikaye Fısıldayan Çocuklar" kitabını İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca'ya armağan ederek, destekleri için çok teşekkür ettiler.

Adem Koca, bu ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Evlatlarımızın böyle projeler içinde yer almasından gurur duyuyoruz. Onların kendilerini ifade etmeleri, büyük bir özgüvenle yazdıklarını yayımlamaları, küçük yaşlardan itibaren duygu ve düşüncelerini dışa vurmaları çok kıymetli. Bu projeyi yıllardır başarıyla yürüterek gelenekselleştiren Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze, projede emeği geçen tüm meslektaşlarıma ve aklı selim, zevki selim, kalbi selim evlatlarımıza en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.