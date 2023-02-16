Dünya deprem tarihinde eşine az rastlanır şekilde iki büyük sarsıntıyı arka arkaya yaşayan Türkiye, deprem bölgesine yönelik yardım çalışmalarında tek yürek oldu. Sanayiciler de depremin vurduğu şehirlere dönük oluşturdukları yardım koridorunda hijyen ve temizlik malzemelerine yöneldi. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde seyyar tuvalet ve banyo imalatı hızlandı.

Dünya deprem tarihinde eşine az rastlanır şekilde iki büyük sarsıntıyı arka arkaya yaşayan Türkiye, deprem bölgesine yönelik yardım çalışmalarında tek yürek oldu. Sanayiciler de depremin vurduğu şehirlere dönük oluşturdukları yardım koridorunda hijyen ve temizlik malzemelerine yöneldi. Bunun yanı sıra Türkiye genelinde seyyar tuvalet ve banyo imalatı hızlandı.

Depremin hemen ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda faaliyete başlayan kriz merkezi, 7 gün 24 saat esasıyla deprem bölgesine dönük yardımları koordine ediyor. Organize Sanayi Üst Kuruluşu (OSBÜK), organize sanayi bölgeleri yönetimleri, sanayiciler ile küçük ve orta ölçekli işletmelerden gelen yardımlar, AFAD ve Türk Kızılay aracılıyla ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Önceliklere göre hijyen ve temizlik malzemesi üreticileriyle irtibata geçen kriz merkezi, Türkiye’nin dört bir yanındaki sanayi kuruluşlarından malzemeleri bölgeye gönderiyor. Ayrıca, bu ürünleri üretme potansiyeli olan sanayiciler de bu alana yönlendiriliyor. Bölgeye gönderilen hijyen ve temizlik malzemeleri arasında dezenfektan, kolonya, sıvı sabun, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, hijyenik ped, ıslak mendil gibi ürünler bulunuyor.

İvedik OSB’den TIR’larla hijyen malzemelesi sevkedildi

Ankara İvedik OSB’de bulunan Endüstriyel temizlik ürünleri üreten firmalar da deprem bölgesinin hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için mesai yaptı. Sadece İvedik OSB’den 15 TIR’a yakın hijyen malzemesi, bölgeye gönderildi. Üreticilerden Necati Kandil, deterjan sıvı el sabunları gibi ürünlerde gelen talepleri karşıladıklarını belirterek, bölgenin hijyen sorununun önemine vurgu yaptı. İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de, çeşitli temel ihtiyaçlarla birlikte hijyen malzemelerinden oluşan 15 TIR’ın bölgeye ulaştırıldığını belirterek, devlet-sanayici işbirliğiyle bölgenin yaralarını sarmak için gelen talepleri karşılamak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini söyledi.

Seyyar tuvalet ve banyolar

Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölgede seyyar tuvaletler ve banyolar da önemli bir yardım kalemi olarak ihtiyaç listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Kriz merkezi koordinasyonunda taşınabilir tuvalet ve banyolar da bölgeye ulaştırıyor. Türkiye genelinde imalatçı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla prefabrik tuvalet ve banyo imalatlarını hız veriyor. İçinde mutfak ve tuvalet bulunan ofis tipi konteynerler de TIR’lara yüklenerek uygun konumlara kuruluyor. Başkent OSB’de konteyner üreten Nuriş Prefabrik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da bölgeye AFAD için çalıştıklarını, günde 50 yaşam konteynırı gönderdiklerini belirterek, çoklu ve tekli seyyar tuvaletler ve banyoları da üretim süreçlerinin ardından depremzedelerin hizmetine peyderpey sunduklarını söyledi.