Bolu’da Highway Outlet AVM’de bir temizlik işçisi, yaklaşık 2 metre yükseklikten düşerek yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Highway Outlet AVM’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, temizlik personeli Abidin T., asma katta temizlik yaparken dengesini kaybederek yere düştü. Yaklaşık 2 metre yükseklikten düşen temizlik görevlisi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Abidin T., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: iha