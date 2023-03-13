Bolu’da 11-12 Mart tarihlerinde geliri depremzedeler için kullanılmak üzere Bolulu kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulduğu Hayır Panayırı kuruldu.

Highway Outlet AVM’nin ev sahipliğinde düzenlenen Hayır Panayırında, Bolu Garnizon Komutanlığı, Bolu Jandarma Alay Komutanlığı, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Bolu Halk Eğitim Merkezi, TOBB Bolu İl Kadın Girişimciler Kurulu, Bolu Yardım Sevenler Derneği, TOBB Bolu Zübeyde Hanım Kız Meslek Lisesi, Bolu İzzet Baysal Mesleki Eğitim Merkezi ve Bolulu kadınların kendi imkanlarıyla ürettikleri gıda, giyim, aksesuar, süs eşyaları ve çeyizlik ürünlerini satışa çıkardıkları Hayır Panayırından elde edilen gelirin tamamı deprem bölgesindeki depremzedeler için kullanılacak.

Highway Outlet AVM tarafından yapılan açıklamada, “18-19 Mart’ta Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tüm ilçeleri ile katılacağı Hayır Panayırına hazırlanıyor. Tüm vatandaşlarımızın evde hazırladıkları ürünleri Hayır Panayırına getirip ürün desteği sağlayabilecekleri gibi, Hayır Panayırından alışveriş yaparak da katkıda bulunabilirler. Panayır, saat 10:00-22:00 saatleri arasında açık olacaktır. Tüm halkı destekleri için bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.