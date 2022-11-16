Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni kafeteryalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu’da Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş merkezi Highway Outlet, bünyesine kattığı yeni kafeteryalarla büyümeye devam ediyor.

Bolu’da TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa’nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet, yeni açılan kafeteryalarla birlikte büyümeye devam ediyor. Günün her saatinde kahve keyfini artırmayı amaçlayan Gloria Jean’s Coffees, Türkiye’de 139’uncu şubesini HighWay Outlet’te kahveseverlerin hizmetine açtı.

Dünya üzerinde yaklaşık 50 ülkede bin 200’den fazla şubesinde hizmet vermekte olan marka, yeni mağazalar açarak lezzetli aromaları kahveseverlerle buluşturuyor. Klasik espressolardan espressolu özel karışımlara, aromalı kahvelerden çay çeşitlerine kadar birçok ürünü deneyimlemeye davet eden marka, konforlu oturma ve çalışma alanları ile de oldukça dikkat çekiyor.

En kaliteli kahve çeşitlerinden meydana gelen iki yüze yakın kahve çeşidini kahveseverlere özenle hazırlayan marka, misafirlerinin hem zamandan hem de lezzetten ödün vermeden tatlı bir mola vermesini sağlıyor.