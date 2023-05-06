Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Güzelköy köyünde hıdırellez, şenlik havasında kutlandı.

Güzelköy Köyü Mesire Alanı’nda yapılan ve halkın yoğun katılımının olduğu şenlikte konuşan Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, “Birlik ve beraberliği simgeleyen bu Hıdrellez Şenliği’nde sizlerle beraber olmaktan mutluyuz. Şenliklerin hazırlanmasında emeği geçen köy muhtarımız Mustafa Kaygın’a ve tüm Güzelköy halkına teşekkür ediyorum” dedi.

Hıdırellez şenliklerinde gün boyu konser, oyunlar ve ardından hazırlanan yemekler ikram edildi. Güzelköy Muhtarı Mustafa Kaygın, şenliklere katılımlarından dolayı tüm katılımcılara teşekkür etti. Düzenlenen Hıdırellez şenliğine Cumhuriyet Halk Partisi Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram ve vatandaşlar katıldı.

Şenlik havasında geçen etkinliklere Çanakkale ve Balıkesir bölgesinden de onlarca vatandaş katıldı.