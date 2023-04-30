Antalya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı içerisinde düzenlenecek farklı etkinliklerle Antalyalılara kültür ve sanat dolu günler yaşatacak. İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Türk Sanat Müziği icra heyeti ve eğitim bölümü öğrencileri, Doğu Garajı Kültür Merkezi’nde eşsiz bir konser sunacak. 5-6 Mayıs tarihinde baharın gelişini temsil eden Hıdırellez düzenlenecek şenlikle kutlanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı Mayıs ayının ilk haftasında farklı etkinliklerle vatandaşlarla buluşacak. 2 Mayıs Salı günü saat 19.00’da İsmail Baha Sürelsan Eğitim Bölümü öğrencileri Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Performans Sahnesi’nde konser gerçekleştirecek. İsmail Baha Sürelsan TSM İcra Heyeti “Selam Türkün Bayrağına” adlı seçkisiyle 9 Mayıs Salı günü saat 20.00’ da Doğu Garajı kültür ve Ticaret Merkezi Büyük Sahnede müziklerini icra edecek.

Hıdırellez kutlanacak

Baharın müjdecisi olarak bilinen Hıdırellez, 5-6 Mayıs tarihlerinde Karaalioğlu Parkı içerisinde büyük bir şenlikle kutlanacak. Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası Konserleri, Hıdırellez Masalı ve Masal Atölyesi, Sanat Çalışmaları ve Workshoplar, İnteraktif ve Geleneksel Yarışmalar, Hıdırellez Ritüel Tanıtımları, Yoga ve Nefes Terapileri, Tiyatro Gösterileri, Dans Gösterileri ve çeşitli konserler etkinliklerinde yer alacak.