Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF)'nda iki adayın yarıştığı olağan genel kurulda aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olan Hidayet Türkoğlu 4 yıllığına yeniden başkanlığa seçildi.ANKARA (İGFA) - Ankara Crowne Plaza Otel’de gerçekleştirilen genel kurulda, başkanlık için mevcut başkan Hidayet Türkoğlu ile Efe Aydan yarıştı.

Hidayet Türkoğlu kullanılan 165 oyun 133'ünü alırken, başkan adayı Efe Aydan 29 oy da kaldı. Sandıkta 3 oy ise geçersiz sayıldı.

26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Hidayet Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazanmış oldu.

Ankara'da düzenlenen genel kurulda başkanlık için

Hidayet Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. 26 Ekim 2016'dan bu yana görevini sürdüren Türkoğlu, girdiği üst üste 3. seçimi de kazandı.

Türkoğlu'nun başkanlığındaki yeni dönem Yönetim Kurulu'na; Hakkı Harun Erdenay, Bilge Donuk, Hüseyin Beşok, Hüseyin Çağatay Özdoğru, Mehmet Fatih Öztürk, Mustafa Sarımermer, Rıza Selim Demir, Serdar Karagöz,

Tolga Egemen ve Yılmaz Argüden seçildi. Can Yalçınkaya, Kunter Gürel, Kenan Aykan, Yunus Emre Yavuz ve Hacı Murat Gemalmaz ise Disiplin Kurulu'nu oluşturdu.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, seçimler sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Basketbol Federasyonu yönetimine, bizi bir dönem daha seçen değerli camiamıza gönülden teşekkür ederiz. Ekibimizle önümüzdeki 4 yıl yine büyük bir azim ve heyecanla çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Basketbolumuzu hep birlikte en iyi yerlere çıkartacağız" dedi.