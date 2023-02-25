Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Frutti Extra Bursaspor’u ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Frutti Extra Bursaspor’u ziyaret etti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, dün Tofaş Spor Salonu’nda oynanan Türkiye-Letonya maçı öncesi Frutti Extra Bursaspor’u ziyaret etti. Bursa ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Başkanvekili Ömer Onan, Asbaşkan Hüseyin Beşok ve beraberindeki TBF Heyeti, dün şehrimizde oynanan Milli maç öncesinde kulübümüzü ziyaret ederek tesislerimizi gezdi.”