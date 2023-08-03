Ticaret Bakanlığının dökme ve varilli zeytinyağı ihracatıyla ilgili 1 Ağustos’tan itibaren 01 Kasım 2023’e kadar ilave tedbirler getirmesini değerlendiren Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bunun yeni pazarlara girmek adına Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Ticaret Bakanlığı’nın 1 Ağustos’tan 01 Kasım 2023’e kadar dökme ve varilli zeytinyağı ihracatına ilave tedbirler getirmesi sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılandı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptığı değerlendirmede, “Ticaret Bakanlığımızın yayınladığı verilere göre, dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının toplam ihracattaki miktar bazında payı yüzde 42’den yüzde 83’e yükselmiştir. Özellikle İtalya ve İspanya’nın, ülkemizden ithal ettikleri dökme ve varilli zeytinyağını işleyerek yeniden üçüncü ülkelere kendi markaları ile pazarlamaktadırlar. UZK verilerine göre, Avrupa’da yaşanan kuraklık nedeniyle İspanya ve İtalya başta olmak üzere dünyada zeytinyağı üretimi 2022/2023 sezonunda yüzde 20 oranında azalırken, Türkiye’de üretim yüzde 62 artış göstermiştir” dedi.

Hidamet Asa alınan kararla ilgili olarak şunları söyledi: “Türkiye’deki zeytinyağı markalarının dünya pazarında yer almasının önünü açacak ve ambalajlı zeytinyağı ihracatında büyük bir artış yaşanacaktır. Ülkemiz dünyada sayılı zeytin üreticileri arasında olmasına rağmen zeytinyağı tüketiminde alt sıralarda yer almaktadır. Bugüne kadar zeytinyağı tüketiminin artmasına yönelik yoğun uğraş verildi. Alınan karar ile zeytinyağı perakende satış fiyatlarının suni olarak artmasının ve aracının büyük kazanç elde etmesinin önüne geçilmiş, aynı zamanda tüketimin azalması önlenmiştir”.

“Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatındaki hızlı yükseliş kısa vadede üreticimiz açısından kazanç olarak görülse bile uzun vadede kayıp olduğu anlaşılacaktır” diyen Asa, “Ambalajlı ve markalı zeytinyağı ihracatını artırmak için devletimiz sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini almalı, özellikle bu dönemde ambalajlı zeytinyağı ihracatına teşvik verilmelidir. İklim değişikliği sonucu ortaya çıkan sıcaklık artışları ve karbondioksit miktarı tarım sektörünü ve üretimi doğrudan etkilemektedir. Gıdanın bulunabilirliği ve gıdaya erişebilirlik çok daha iyi analiz edilmelidir. Bugün çok gibi görünen zeytinyağı üretiminin yarın yok denecek kadar az olabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Şu anda üreticinin elinde zeytinyağı çok az miktardadır, toptancı ve aracı talebi fırsata çevirme adına zeytinyağının büyük bir kısmını satın almıştır” ifadelerini kullandı.

Dökme ve varilli zeytinyağı ihracatının, ambalajlı zeytinyağına yönlendirilerek katma değerli ürün ihracatına katkı sağlanmasından hareketle, her türlü dökme ve varilli zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent kesinti yapılması hususunu düzenleyen Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu kesintisinin doğru bir adım olduğunun altını çizen Asa, “Uygulanan fon kesintisinin ambalajlı olarak yapılan zeytinyağı ihracatına destek olarak kullanılması pazarın büyümesine katkı sağlayacaktır. Her zaman üreticini koruyup kollayan, kalite ve güvenden taviz vermeyen, uzun vadeli plan ve programlar yapan, tüketici talepleri çerçevesinde ürün yelpazesini geliştiren ve yatırımlar yapan Marmarabirlik, zeytin ve zeytinyağı sektörünün öncüsü olmaya ve yol göstermeye devam edecektir. Ana ilkemiz, zeytin üreticisinin ve ülkemizin daha çok kazanmasıdır” diye konuştu.