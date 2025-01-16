İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi Tıbbi Direktör Ahmet Memiş’in öncülüğünde, farklı tıp disiplinlerinin işbirliğiyle geliştirilen hibrit yaklaşımlar, endoskopik, gastro ve girişimsel radyoloji teknikleri bir araya getirerek karmaşık safra yolu sorunlarında çığır açıyor. Bu yenilikçi yöntemler, hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırırken, daha az travmatik operasyonlarla tedavi imkanı sunuyor.

Prof. Dr. Ahmet Memiş’in önderliğinde uygulanan bu yenilikçi yöntem, endoskopik teknikleri ve iğne ile giriş yöntemlerini tek bir operasyonda birleştiriyor. Bu sayede, daha önce tedavisi çok zorlu kabul edilen karmaşık safra yolu problemleri artık daha etkili ve minimal invaziv bir şekilde tedavi edilebiliyor. Hibrit yaklaşımların en önemli avantajlarından biri, hastaların bedenine minimum düzeyde zarar vermesidir. Büyük cerrahi kesilerin yerine, endoskopik, gastro ve girişimsel radyoloji yöntemler kullanılarak, iğne deliği kadar küçük girişimlerle operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu da hastaların ameliyat sonrası ağrılarını azaltıyor, enfeksiyon riskini düşürüyor ve hastanede kalış sürelerini kısaltıyor.

‘Hibrit yaklaşım’

Prof. Dr. Ahmet Memiş, “Hibrit yaklaşım, sadece tedavi değil, aynı zamanda tanı sürecinde de önemli avantajlar sunuyor. Hekim, hastanın vücuduna dokunmadan, radyolojik görüntüleme teknikleriyle hastalıklar daha hızlı ve doğru bir şekilde tespit ediliyor. Bu da tedavi sürecinin daha etkin bir şekilde planlanmasına imkan sağlıyor. Farklı disiplinlerden uzman hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu sinerji, karmaşık safra yolu sorunlarında başarı oranını önemli ölçüde artırıyor. Bu sayede, hastalar daha hızlı iyileşme göstererek günlük yaşamlarına daha kısa sürede dönebiliyor. Geleneksel cerrahi yöntemlerde uzun iyileşme süreleri ve yoğun ağrılar yaşanırken, minimal invaziv yaklaşımlar sayesinde bu sorunlar ortadan kalkıyor. Hastalar, operasyon sonrası çok daha kısa sürede taburcu oluyor ve gündelik aktivitelerine hızla dönebiliyorlar. Bu da hem hasta konforunu artırıyor hem de sağlık sisteminin üzerindeki yükü hafifletiyor” dedi.

Memiş, “Radyologlar, gastroenterologlar ve cerrahlar gibi farklı uzmanlık alanlarından hekimlerin bir araya gelerek oluşturduğu sinerji, daha önce çözümsüz görünen pek çok sağlık sorununa yenilikçi çözümler sunuyor. Bu durum, tıp dünyasında disiplinlerarası işbirliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor” diye konuştu.