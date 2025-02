Türkiye’nin uzay çalışmalarına katkı sağlayabilmek için çalışan Teknofest ekibinin "Hibrit yakıtlı roket motoru" projesine Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Alüminyum destek verdi. Ekiptekiler Eti Alüminyum Seydişehir Fabrikası içerisinde kendilerine tahsis edilen alanda çalışmalarına devam ederken, Temmuz ayına doğru ateşleme testinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde bulunan Cengiz Holding grup şirketlerinden Eti Alüminyum, farklı üniversitelerden toplam 30 kişinin yer aldığı ekibin üzerinde çalıştığı ‘Hibrit yakıtlı roket motoru’ projesine destek verdi. Gazi Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden toplamda 30 kişinin yer aldığı ekip Teknofest’e katılım için ‘Hibrit yakıtlı roket motoru’ projesi üstüne çalışıyor.

"Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin üretilmesi için yeni yatırımlar yapıyoruz"

Eti Alüminyum Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Bayraktar, Teknofest’te sahneye çıkan projelerin ülkemizin gelişmesinde önemli bir yeri olduğunu, bundan dolayı da bu tür projeleri desteklediklerini söyledi. Eti Alüminyum’un Türkiye’nin tek entegre alüminyum üretim tesisine sahip olduğunu belirten Yaşar Bayraktar, yalnızca üretim süreçleriyle değil, aynı zamanda ülkemizin teknoloji ve sanayi eko sistemine katkılarıyla da öne çıktıklarını belirterek, "Madenden son ürüne kadar tüm üretim süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin kritik sektörlerinde dışa bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi güçlendirmek adına önemli bir sorumluluk taşıyoruz. Son zamanlarda AR-GE ve inovasyona Eti Alüminyum olarak da önem vermekteyiz. Hem kendimizin hem de sanayimizin üretemediği uç ürünlerin üretilebilmesi için ham madde üretmekteyiz. Teknofest Platformumuzda sahneye çıkan projeler ülkemizin gelişmesinde önemli bir yer alıyor. Bundan dolayı biz de bu tür projeleri desteklemekteyiz. Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin üretilmesi için yeni yatırımlar yapan bir şirketiz. Bu kapsamda son zamanlarda haddahane yatırımı gündemimizde ve devam ediyor. Bu yatırımlar Türkiye’de daha önce üretilmeyen, bilhassa uçak ve uzay sanayiinde veya savunma sanayiinde kullanılan alüminyum alaşımlarının üretilmesi için yapılmaktadır. Türkiye’de bildiğiniz gibi uçak sanayiinde veya uzay sanayiinde kullanılan alüminyum alaşımları üretilmemektedir. Yeni yatırımımızla birlikte bu tür ısıl işlemle sertleşebilen alaşımlar üretilebilir hale gelecektir. Türkiye’nin üretmediği ürünlerin üretilmesiyle dışa bağımlılığımızı azaltarak, bu yeni haddahane yatırımımızla birlikte amacımız hem Türkiye’de üretilmeyen ürünlerin üretilmesini sağlamak hem de Türkiye sanayisine katkıda bulunmaktır" dedi.

"Eti Alüminyumun yaptığı yardım neredeyse bizim bütün projemizi yapmamıza sebebiyet verdi"

Projenin takım kurucusu ve kaptanı olan Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Hüseyin Eren Çaka (24), lise yıllarında arkadaşlarıyla benzer projelerle yakından ilgilendiğini ve sürekli hayalinin olduğunu anlatarak, "Biz iki buçuk sene önce takımımızı kurduk. Önce dikey inişli roketler yapmaya başladık ve yakın arkadaşlarımla bu işe girdik. Herkes kendi kısımlarında, kontrol alanında, mekanik alanında, elektronik alanında çok iyi durumda. Zaten bu projeler de bizi çok fazla geliştirdi. İki buçuk sene boyunca devam eden sürecin son projesi olarak da hibrit motor projesini biz başlattık. Yaklaşık 2023’ün Ağustos’undan beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Teknofest’in başlattığı yarışmaya da katılarak bu teknolojiyi kazanmak hem de Teknofest’in sunduğu imkanlardan faydalanmak istedik. Burada üniversiteden arkadaşlarımızla çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Farklı üniversitelerde olmamıza rağmen yine online toplantılarla Ankara’da yaptığımız toplantılarla bu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Herkes kendi alanında çalışmalarına devam ediyor. Böyle projelerin en büyük sorunu genel olarak projelerimizin AR-GE sürecini araştırma sürecini devam ettirebiliyoruz ancak gerçeğe dönüştürme noktasında her zaman sorunlar yaşıyoruz. Bu bunu diğer Teknofest ekipleri veya diğer proje ekipleri de gayet iyi bilir. Her zaman en zor nokta sponsor bulmaktır. Bu noktada bizim Seydişehirli bir arkadaşımız vardı. Konya Eti Alüminyum Tesislerinde, biz ilk bağlantıyı o arkadaşımızla birlikte kurduk ve burada Eti Alüminyum yönetimiyle biz burada bir sunum istedik onlar da sağ olsunlar kabul ettiler. Biz burada yaklaşık 15 kişiye sunumumuzu gerçekleştirdik. Onlar da sağ olsunlar çok beğendiler. Buradan bize maddi destek sağladılar. Ondan sonra isteğimize göre atölye desteği, misafirhane gibi destekler sundular. Aslında bizim üniversitemizde olmayan imkanları burada talep ederek devamını karşılamış olduk. Eti Alüminyumun sunduğu ana sponsorluk desteği bizim çalıştığımız şeylerin tamamını kapsıyor. Eti Alüminyumun yaptığı yardım neredeyse bizim bütün projemizi yapmamıza sebebiyet verdi diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’nin uzay çalışmalarına bir nebze katkı sağlayabilmek istiyoruz"

Üretimin ilk aşamasında olduklarını ve bileşen testlerinde olduklarını anlatan takım kaptanı Hüseyin Eren Çaka, "Her parçamızı tek tek test ediyoruz. Sensörlerimizi, basınçlı hatlarımızı, tanklarımızı tek tek kontrol etme aşamasındayız. İkinci faz olarak daha büyük motorun gövdesini, basınçlı hattı ayrı ayrı inceleme fırsatına kavuşacağız. Bundan sonra da en son Temmuz ayına doğru ateşleme testimizi gerçekleştireceğiz. Yine bu ateşlemeyi Eti Alüminyum Tesislerinde yapıyor olacağız. Ateşleme testinde toplayabildiğimiz kadar fazla veri toplayıp bu teknolojinin elimizdeki teorik verilerle uygun olup olmadığını karşılaştırmak istiyoruz. Bizim asıl amacımız dikey iniş kalkış yapabilen hibrit motorlı bir roket yapmak. Buradan şu anda yaptığımız prototipin sonucunda kazandığımız deneyimlerle birlikte daha büyük bir motor inşa edeceğiz. Bu daha büyük motoru da bizim 2 sene önceki kazandığımız dikey inişli roket deneyimlerimizle birleştirip ikisini de yapabilen gayet güzel bir roket çıkarmış olacağız ortaya. Bu da Türkiye’nin uzay görevlerinde, sonda roketlerinde, hibrit sistem olduğu için bu atmosfer dışında da çalışabilen bir sistem olması sebebiyle böyle sistemlerde de kullanılabilecek. Türkiye’nin uzay çalışmalarına bir nebze katkı sağlayabilmek istiyoruz. Bu teknolojiyi edinmek, devamını da getirebilmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Başarıya ulaştığımızda mutluluğumu tahmin edemiyorum"

Projede çalışan Gazi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Aybüke Buksur (23) ise "Burada en ufak bir şey olduğunda, bir bağlantıyı tamamladık ve ölçümü aldığımızda bile çok mutlu oluyoruz. Biz elektronikçiler olarak her şeyden güzel bir şekilde veri almamız gerekiyor. Her şey çalıştığında ve her şeyden düzgün olarak o veriyi aldığımızda mutluluğumu tahmin edemiyorum. Yani şu küçük şeylerde bile o kadar mutlu oluyoruz. Toparlayıp hepsinde başarıya ulaştığımızda tahmin edemiyorum" diye konuştu.