Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, 3. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası çerçevesinde İstanbul Tuzla Autodrom’da kurduğu standı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük güneş paneli üreticisi CW Enerji, 3. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası çerçevesinde İstanbul Tuzla Autodrom’da kurduğu standı ile ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Etkinliğin Enerji Sponsoru da olduklarını belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, “Etkinlikte şebeke olmadan da elektrikli araçların şarj edilebileceğini gösteren hibrit sistemimiz çok ilgi gördü. Bu tarz etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerimizle bir araya gelmek ve ürünlerimizi yakından tanıtmak çok keyif verici” dedi. 3. Elektrikli ve Hibrit Sürüş Haftası etkinliğinin 10-11 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiğini belirten Sarvan, Enerji Sponsoru da oldukları etkinlikte elektrikli araçların ve şarj istasyonlarının tanıtıldığını ve elektrikli araçların sürüşünün test edildiğini söyledi.

Hibrit sisteme yoğun ilgi

Sarvan, sektör profesyonelleri ile tüketicilerin iki gün boyunca bir araya geldiğini ifade ederek, “Standımızda CW Enerji şarj istasyonlarının yanı sıra solar carport, hibrit inverter ve lityum bataryalarımız da yer aldı. Özellikle elektrikli araç şarj istasyonumuz etkinlikte fazlasıyla ilgi çekti. Şebeke olmadan da elektrikli araçların şarj edilebileceğini gösteren hibrit sistemimiz çok ilgi gördü. Bu tarz etkinlikler aracılığıyla ziyaretçilerimizle bir araya gelmek ve ürünlerimizi yakından tanıtmak çok keyif verici” dedi.

"Daha iyi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışıyoruz"

Çevreci ve insan odaklı bir anlayışa sahip olduklarına dikkat çeken Sarvan, “Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefiyle üretiyor ve bu çerçevede projeler geliştiriyoruz. CV Charging Vehicles lisanslı araç şarj istasyonumuzla yeşil enerjiyi destekliyoruz. Ürünlerimizle yarınlara daha yeşil bir dünya bırakılmasına katkı sağladığımız için oldukça mutluyuz” diye konuştu. Sarvan, kuruldukları günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da sürekli gelişim ve yenilikçi anlayış çerçevesinde yol almaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.