Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Bilecik İl Özel İdaresi’ne sağlanan hibe desteği ile alınan çöp konteynırları hizmete sunuldu.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Bilecik İl Özel İdaresi’ne sağlanan hibe desteği ile alınan çöp konteynırları hizmete sunuldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatı ile Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Bilecik İl Özel İdaresi’ne sağladığı 1 milyonluk hibe desteği ile köylerde ve idarenin hizmet alanlarında kullanılmak üzere sıfır atık yönetmeliğine uygun olarak alımı gerçekleştirilen konteynırlar Bilecik halkının hizmetine sunuldu. Sıfır Atık Yönetmeliği çerçevesinde alımı gerçekleştirilen çöp konteynırları Bilecik’te çevre kirliliğinin azaltılması ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkıda bulunulduğu bilgisi verildi.

Ayrıca Bilecik merkeze ve ilçelere ait tüm köylerde Bilecik İl Özel İdaresi tarafından katı atık toplama hizmeti sürdürüldüğü, katı atık toplama işleminin en önemli unsuru atık konteynırları belli periyotlar ile yenilenmesi gerektiği belirtildi.