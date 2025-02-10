Kahramanmaraş’ın faaliyet gösteren HG Hospital’da ilk bebek dünyaya geldi. Sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen bebeğe ’Efnan’ adı verildi.

Hastane yönetimi ve Başhekim Uz. Dr. Levent Temel, bu özel anı unutulmaz kılmak adına Efnan bebeğe altın hediye etti. Hastanenin ilk doğumu olması nedeniyle hem sağlık çalışanları hem de hastane yönetimi için bu an oldukça anlamlı oldu. Başhekim Uz. Dr. Levent Temel ve hastane yönetimi, Efnan bebeğin ailesini tebrik ederek, bebeğin sağlıklı ve uzun bir ömür sürmesini temenni etti.

Aslı ve Mustafa Sanır çifti, hastane yönetimine ve sağlık personeline ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür etti.