Kahramanmaraş’ta sağlık sektöründe ihtiyaçları karşılamak adına faaliyetine başlayan HG Hospital Hastanesi törenle açıldı. Açılışa katılan Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, "Deprem bölgesinde en büyük hastane burası. Bu anlamada Kahramanmaraş’ta olması ayrı bir mutluluk ifade ediyor" dedi.

Kahramanmaraş ve bölgenin sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve ihtiyaçlara cevap vermek amacıyla inşa edilen HG Hospital, düzenlenen törenle kapılarını açtı. HG Hospital, 300 yatak kapasitesi, 90 yoğun bakım ünitesi ve 8 tam donanımlı ameliyathanesiyle sağlık alanında hizmete verecek. Kardiyovasküler cerrahiden onkolojiye, kadın sağlığından fizik tedaviye kadar geniş bir branş yelpazesinde hizmet veren hastane, en son teknolojiyle donatılmış medikal cihazlarıyla dikkat çekiyor.

"Deprem bölgesinde en büyük hastane burası"

Sağlık Bakan Yardımcısı Hüseyin Kürşat Kırbıyık, açılışta yaptığı konuşmada, "Kahramanmaraş bizim çok önem verdiğimiz illerden birisi. Deprem öncesi bin 900 yatak sayımız vardı, bugün itibarıyla 2 bini geçti. Bununla yetinmek istemiyoruz. Bu sayı tamamlanacak olan hastanelerimizle beraber 2 bin 600 olacak ve inşallah Önsen Mahallesi’ndeki şehir hastanemiz ile yatak sayımız 3 bin 600 rakamlarına ulaşacak. Gerek üniversite, gerekse özel sektörün tamamlayıcı rolü çok önemli. Bu anlamda da burada açılışını gerektirdiğimiz hastaneyi çok önemsiyoruz. Deprem bölgesinde en büyük hastane burası. Bu anlamada Kahramanmaraş’ta olması ayrı bir mutluluk ifade ediyor" diye konuştu.

HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy ise, "6 Şubat depremleri sonrası özellikle bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 100 kadro, 300 yatak ve seviye 3 güzel bir hastaneyi bölgeye kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle hekim olarak deprem sonrası süreçte Kahramanmaraş’ın sağlık altyapısının güçlendirilmesi adına Sağlık Bakanlığımızın yaptığı projeler, bizim yaptığımız bu projeler şehre çok büyük bir değer katmaktadır. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.