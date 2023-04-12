Şırnak’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken bütün çay ve dereler taştı.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden geçen Hezil Çayı iki gündür etkili olan yağış sonrası debisi yükselerek taştı. Taşma sonucu bağ ve bahçelere kadar çıkan sular tehlike çanları çalıyor. Yağış şiddetini her geçen dakika daha çok arttırıyor. Kaymakamlık olası taşkınlara karşı vatandaşları uyardı. Şenoba belediye ekipleri ise olası bir olumsuzluk durumuna karşı hazır bekletiliyor. Kadri Babat isimli belediye personeli “Belediye Başkanı Alihan Babat’ın talimatıyla hazır bekliyoruz. Ekiplerimiz olası bir olumsuzluk durumunda anında müdahale etmek için bekliyor" dedi.