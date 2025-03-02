Antalya’nın tarihi Kaleiçi bölgesinde yer alan Kaptan Mustafa Ekizler heykelinin üçüncü kez çalınan omzundaki güvercin, Büyükşehir Belediye tarafından Kaptan Mustafa Ekizler’in 24. ölüm yıl dönümünde yeniden yerine yerleştirildi. Kaptan Mustafa Ekizler’in torunu Sinem Ekizler, kayıpların ardından büyük bir tedirginlik içinde olduklarını ifade ederek, "Lütfen güvercinimize dokunmayın. Aldığınız vakit kalbimi söküp alıyorsunuz. Hepimizin kalbini acıtıyorsunuz" dedi.

Tarihi Kaleiçi’nde kentin simge isimlerinden Kaptan Mustafa Ekizler’in heykelindeki güvercin sembolü 2024 yılında üçüncü kez ortadan kaybolmuştu. Bu durum, ailesi ve sevenlerini derinden üzdü. Kaptan Mustafa Ekizler’in torunu Sinem Ekizler, heykelin korunması için daha etkili önlemler alınmasını talep ederken, Antalya Büyükşehir Belediyesi, kaybolan güvercini yeniden yaparak, Kaptan Mustafa Ekizler’in 1 Mart tarihinde olan 24. ölüm yıl dönümünde yerine yerleştirdi.

"Güvercinimize dokunmayın"

Kaptan Mustafa Ekizler’in torunu Sinem Ekizler, dedesinin ölüm yıl dönümünde heykeldeki güvercinin tekrar yerine konmasının kendileri için büyük anlam taşıdığını belirterek duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bu, bizim için büyük bir hatıra, derin bir manevi değer taşıyan bir sembol. Bu yüzden Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli bir anlamı var."

Mustafa Ekizler’in kuşlarla olan özel bağından bahseden Sinem Ekizler, dedesinin bir ıslıkla güvercinleri çağırabildiğini ve onları besleyerek adeta bir dostluk kurduğunu dile getirdi. Onun vefat ettiği gün çatılarının güvercinlerle kaplandığını hatırlatan Ekizler, duygu dolu bir çağrıda bulundu: "Lütfen güvercinimize dokunmasınlar! Onunla dedem arasında kopmaz bir bağ var. Bu sadece bir heykelin parçası değil, bizim için manevi bir miras. Güvercinimiz yerinde kalsın, mutluluğumuz kısa sürmesin. Bu sembol, hatıralarımızın ve değerlerimizin bir yansıması."

Atatürk’ün kaptanı

Ekizler, dedesinin Atatürk ile olan bağına da değinerek, Atatürk’ün Antalya’ya ilk kez geliş tarihi olan 6 Mart 1930’un yaklaşmakta olduğunu hatırlattı. Atatürk’ün, Kaptan Mustafa Ekizler’e iki kez kaptanlık yapma fırsatı verdiğini ve isim benzerliği nedeniyle ona özel bir yakınlık duyduğunu belirtti. Atatürk’ün, Kaptan Ekizler’e bir ev hediye edilmesini istediğini ancak yanlış kişiye verilen bu evin peşine düşmeyen Ekizler’in, nezaketi ve mütevazılığıyla bu durumu hiç sorun etmediğini anlattı. Ekizler, "Bu devirde birisi size ev verse peşine düşmez misiniz? Ama benim dedem incitmemek adına aldım diyerek teşekkür ediyor. Bize küçüklüğümüzden bu yana yüklediği çok güzel bir maneviyat duygusu var" ifadelerini kullandı

Heykelin korunması için çözüm bekleniyor

Heykeldeki güvercin sembolünün sürekli kaybolmasının kendilerini üzdüğünü dile getiren Ekizler, bu durumun önüne geçilmesi için daha kalıcı çözümler bulunmasını istediklerini ifade etti. Ekizler, "Lütfen güvercinimize dokunmayın. Aldığınız vakit kalbimi söküp alıyorsunuz. Hepimizin kalbini acıtıyorsunuz. Önemli bir günde Büyükşehir Belediyesi bunu yaptı. Bizler tedirginiz, bizler o oradan giderse diye ailem adına çok tedirginiz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan Restorasyon Uzmanı Yüksek Mimar Hızır Yıkılmaz da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Yerin ruhu vardır, anıtlarımız da bunu simgeler. Muhittin Böcek Başkanımızın talimatları doğrultusunda bu anıtlarımızın bakım ve onarımlarını hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı olarak tüm eserlerimizin kontrollerini eksiksiz yapmak için çalışıyoruz."