Artvin’in Yusufeli ilçesinde itfaiye ekipleri yapay heyelanla karayolunu tehdit eden riskli kayaları düşürüyor. 6 aydır kapalı olan Havuzlu köyü yolu ise itfaiye hortumuyla su verilerek oluşturulan yapay heyelan sonrası yeniden ulaşıma açıldı.

Dağlık ve engebeli arazi yapısına sahip Artvin’de yamaçlardan kara yoluna düşme tehlikesi bulunan kayalar, endüstriyel dağcılar yerine bu kez itfaiye ekipleri tarafından farklı bir yöntemle temizlendi. Yapılan ilginç çalışmada ilçenin farklı bölgelerinde karayolu üzerindeki risk durumunda bulunan kayalar itfaiye ekipleri tarafından tazyikli su yardımıyla oluşturulan yapay heyelanla düşürüldü. Daha sonra iş makinesi yardımıyla karayolu temizlenerek trafiğe açıldı.

Artvin’in Yusufeli ilçesinin Havuzlu köyünde 2 Temmuz 2024 tarihinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle köy yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye iş makineleri gelse de heyelan riski devam etmesinden kaynaklı üst taraftan geçici yeni yol yapıldı. Yeni yolda tam anlamıyla ulaşımı sağlayamazken, Yusufeli belediye ekipleri farklı bir yöntemle köyün ulaşımını yeniden sağladı. İtfaiye ekipleri su vererek bölgede yapay heyelan oluşturdu. Heyelan bölgesinin üst tarafından itfaiye hortumuyla su verilince bir kez daha heyelan geldi. Risk durumda bulunan kaya ve toprak parçaları karayoluna düştü. Düşen kayalar iş makineleri eşliğinde temizlendi. 6 ay boyunca ulaşıma kapalı olan yol kayalardan temizlenerek yeniden ulaşıma açılmış oldu.

Yapılan çalışma ile ilgili bilgi veren Yusufeli Belediyesi saha sorumlusu Kayhan Sazak, "Bu yöntemi daha önce Havuzlu köyünde kullandık. Şuan ise Erdemler mahallesindeyiz. Havuzlu köyünde bu teknik başarılı olduktan sonra, şimdi ise Erdemler mahallesinde çalışmalarımız sürüyor. Bu gibi tehlikeli taş ve kayaları su yardımıyla oluşturduğumuz yapay heyelan sayesinde tehlikeyi bertaraf ediyoruz. Planlı olarak tespit ettiğimiz kayaları yapay heyelan oluşturarak ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Havuzlu köyü sakinlerinden Yunus Cellat ise "Yazın bölgede büyük bir heyelan olmuştu. Köy yolu üzün süre kapalı kalmıştı. Kayalar sürekli geldiği için iş makinesi altına giremiyordu. Biz de bunun için yapay heyelan oluşturmaya karar verdik. Güvenli bir şekilde üsten itfaiyenin tazyikli suyunu tutup kayaların düşmesini sağladık. Bu sayede heyelan meydana geldi. Daha sonra iş makineleri bölgeye temizlenmesiyle köyün yolu yeniden ulaşıma açıldı" ifadelerini kullandı.