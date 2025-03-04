Kütahya’nın Domaniç-İnegöl karayolunda, heyelanlı bölgedeki taş düşmeleri bu yıl da devam etti. Kış aylarında ve karların erimeye başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan olay, sürücülere korkulu anlar yaşattı.

Yola düşen taşlar, Karayolları ekipleri tarafından temizlenirken, jandarma da bölgede güvenlik önlemi aldı ve muhtemel kazaların önüne geçti.

Vatandaşlar, yıllardır tekrarlanan taş düşmelerine karşı yetkililerin önlem almadığını belirterek, çözüm bulunmasını istedi. Günlük yaklaşık 10 bin aracın geçtiği bu önemli güzergahta, siyasi yetkililerin ve ilgili kurumların soruna duyarsız kaldığı ifade ediliyor.

Sürücüler, her yıl benzer olayların yaşandığını hatırlatarak, yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini dile getirdi.